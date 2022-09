Crollano calcinacci nel centro di Latina, è il terzo episodio in poche settimane

Ancora un crollo di calcinacci nel centro di Latina, è il terzo episodio in poche settimane. Ancora una volta è accaduto in un palazzo di fondazione, in piazza della Libertà, a pochi metri di distanza dall'ultimo crollo avvenuto sopra al bar Jolly.

Stavolta i calcinacci si sono staccati sull'altro lato del palazzo dove c'era un negozio di scarpe, chiuso recentemente. Per fortuna in quel momento non stava passando nessuno altrimenti le conseguenze sarebbero state gravi.

Il marciapiede è stato chiuso e la gelateria che si trova proprio sotto al palazzo ha dovuto abbassare la saracinesca per motivi di sicurezza, un danno economico da non sottovalutare. Stessa misura fu adottata all'inizio di settembre dall'agenzia di pratiche auto dopo la caduta dei calcinacci.

A giugno un analogo episodio è avvenuto in corso della Repubblica all'altezza di piazza San Marco, quando pezzi di mattone del palazzo storico caddero sul tendone e sulle sedie di un bar che per fortuna in quel momento erano vuote.