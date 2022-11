Si staccano i calcinacci da un terrazzo a Isola Liri, l'intervento dei vigili del fuoco

Vigili del fuoco in azione questa mattina ad Isola Liri in via Borgonuovo. Calcinacci ed intonaci si sono staccati dal terrazzo di un palazzo di tre piani e sono caduti sul marciapiede sottostante. Si tratta di un’area molto frequentata e trafficata per la presenza di diversi bar e pasticcerie che di domenica mattina sono pieni di gente. Solo per un fortuito caso nessuno in quel preciso momento si trovava a passeggiare sotto lo stabile. I Vigili del fuoco del locale distaccamento sono arrivati immediatamente ed hanno provveduto a transennare l’area ripristinando le condizioni di sicurezza