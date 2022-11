Nuovo allarme calcinacci in centro a Latina: in azione i vigili del fuoco con l'autoscala

Ennesimo intervento dei vigili del fuoco questo pomeriggio nell'isola pedonale di Latina, il quarto in pochi mesi, dopo l'allarme per la caduta di alcuni calcinacci. L'autoscala dei vigili del fuoco è entrata in azione intorno alle 15 in via Pio VI nel cuore dell'isola pedonale del capoluogo pontino dopo la segnalazione di pericolo.

E' il quarto palazzo dove è stato necessario intervenire per scongiurare danni alle persone. Al quarto piano del palazzo si sta intervenendo sul rifacimento di una parte dell'intonaco che mostra evidenti segni di cedimento nei pressi del lastrico solare. In estate un mattone crollato da un palazzo poco distante, in corso della Repubblica, ha sfondato l'ombrellone di un bar finendo su una sedia che fortunatamente in quel momento non era occupata.