Dopo i primi 45 minuti il Latina sta conducendo la partita contro il Cerignola per 1-0. La rete del gioiellino Alessio Riccardi dopo appena due minuti di gioco. Il talento ex Roma ha raccolto un preciso cross di Carissoni e di testa ha infliato Saracco. Il resto del primo tempo non ha regalato molte altre emozioni.