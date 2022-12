Ginnastica protagonista ad Ancona con il 7° posto assoluto a campionato nazionale Fgi

Grande soddisfazione per un piazzamento che conferma l’ottimo lavoro svolto dall’Asd Latina Ginnastica con le atlete che hanno partecipato al Campionato nazionale d’insieme di Ancona. La formazione di Latina ha chiuso al settimo posto assoluto su 34 realtà ammesse alla finale nazionale.

«È stata una bellissima esperienza perché si tratta di un campionato nazionale Gold al quale si accede con gara regionale di sbarramento - spiega Elena Capuano, alla guida della Latina Ginnastica insieme a Manuela Modesti dal 1990 - Questi sono i frutti di un lavoro fatto in team, come sempre facciamo nella nostra realtà, per una competizione molto importante visto che si trattava di un appuntamento di punta per la nostra associazione».

La squadra della Latina Ginnastica era composta da Lucrezia Ambrosio, Marta Facca, Beatrice Milani, Sofia Onori e Angelica Tozzi e accompagnata dall’istruttrice Valentina Rosto. All’evento Fgi Gold la squadra della Latina Ginnastica era qualificata in ottava posizione su 34 formazioni partecipanti poi nella finale le specialiste pontine sono riuscite anche a recuperare una posizione piazzandosi al settimo posto assoluto.