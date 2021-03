Camera di commercio, eletti i vice presidenti e assegnate le deleghe

Saranno Cristina Scappaticci, Paolo Marini e Luciano Cianfrocca ad affiancare il Presidente Giovanni Acampora ai vertici della Camera di Commercio Frosinone Latina per il prossimo quinquennio.

L’elezione è avvenuta in occasione della riunione della Giunta camerale, nel corso della quale è stato, inoltre, attribuito il ruolo di Vicepresidente Vicario a Cristina Scappaticci.

APPROFONDIMENTI LATINA PAY Camera di commercio, Acampora eletto presidente di Assonautica LATINA Consumatori e imprese, la Camera di commercio avvia i "controlli...

«Con questo passaggio si completa la formazione della squadra di governo alla guida dell’Ente cogliendo la possibilità prevista dalla normativa di nominare più vicepresidenti. – commenta il presidente Giovanni Acampora – L’elezione dei Vice Presidenti è avvenuta all’unanimità a dimostrazione dello spirito di unità che anima fin dai primi passi il nostro gruppo di lavoro»

Il Presidente provvederà, inoltre, a conferire delega all’Azienda speciale attribuendola a Luigi Niccolini.

Si è, inoltre, provveduto a definire le attribuzioni di ogni membro della Giunta camerale conferendo loro funzioni specifiche quali riferimenti di lavoro: Guido D’Amico per il turismo termale, l’economia green e circolare, i rapporti con l’Azienda speciale; Luciano Cianfrocca per la logistica e i trasporti;Cosimo Peduto per i rapporti con i Consorzi industriali; Paolo Marini per le infrastrutture, i rapporti con il sistema universitario e la ricerca scientifica; Cristina Scappaticci per l’agricoltura; Giovanni Proia per l’artigianato e PMI e Salvatore Di Cecca per i rapporti con gli organi collegiali camerali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA