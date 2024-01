Meloni, oggi question time alla Camera: ecco cosa prevede e di cosa si discuterà

Ribattezzato premier time, l’appuntamento fissato per le 15 alla Camera dei Deputati durante il quale la premier Giorgia Meloni risponderà a una decina di interrogazioni su temi diversi, dalla sanità, l’Unione Europea, il rilancio del mezzogiorno e la guerra in Medio Oriente. Question time, ovvero l’ora delle domande, sessione dell’assemblea parlamentare in cui i parlamentari hanno la possibilità di un confronto, tramite domanda e risposta, con i membri del governo, a partire da ministri fino al presidente del Consiglio.

Le opposizioni

Delle interrogazioni previste per oggi per la presidente del Consiglio, sei arrivano dall'opposizione. A prendere la parola in Aula a Montecitorio ci sarà anche la leader del Partito democratico, Elly Schlein, che presenterà un'interrogazione sulla sanità.

In particolare la segretaria dem chiederà conto a Meloni delle iniziative che il suo governo intende mettere in campo per risolvere il problema della carenza di personale sanitario, a cui spesso sono legate importanti difficoltà negli ospedali. Il Movimento Cinque Stelle, da parte sua, presenterà un'interrogazione sul nuovo Patto di stabilità. La esporrà il capogruppo Francesco Silvestri, ma poi sarà Giuseppe Conte a replicare alla risposta della presidente del Consiglio. I pentastellati chiederanno a Meloni quali modifiche intende apportare, per fare in modo che la nuova governance non vada a sacrificare gli investimenti in sanità, scuola e transizione ecologica, ritenuti prioritari.

A chiedere conto della situazione in Medio Oriente è l'Alleanza Verdi e Sinistra: "Vogliamo sapere quale sia la posizione del governo italiano rispetto alla netta contrarietà di Netanyahu alla nascita di uno Stato palestinese e quali urgenti e concrete iniziative intenda proporre anche in sede europea per un immediato cessate il fuoco e rendere credibile la soluzione dei "due Popoli e due Stati", il commento dei deputati di Avs. Azione presenterà invece un'interrogazione sulla questione Stellantis e sul comparto auto: in Aula interverrà Carlo Calenda, che nei giorni scorsi scriveva suo social che "Stellantis non è più italiana ma ci chiede ancora soldi per restare". Italia Viva, invece, esporrà un'interrogazione sul mancato rinnovo dell'esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari: in particolare chiederà a Meloni se "in considerazione dell’impatto devastante che il mancato rinnovo dell’esonero Irpef produrrà sull’intero comparto agricolo, non ritenga sia necessario ripristinare al più presto la misura ridando fiato e speranza al settore agricolo e ai suoi operatori”.

La maggioranza

Per quanto riguarda invece le interrogazioni di maggioranza, la Lega chiederà alla presidente del Consiglio di fare il punto sulla legge delega per il patto della terza età, mentre Forza Italia affronterà la questione delle privatizzazioni dopo l'annuncio di Meloni di un piano triennale. Fratelli d'Italia, infine, interrogherà Meloni sul rilancio del Mezzogiorno e le iniziative che il governo ha intenzione di intraprendere in tal senso.