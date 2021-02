«Innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile», sono le linee che ha intenzione di seguire Giovanni Acampora, eletto presidente nazionale di Assonautica. L'elezione, avvenuta a Roma, è stata con voto unanime. Già nell'insediamento come presidente della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, Acampora aveva sottolineato quanto fosse importante lo sviluppo dell'economia del mare che può rappresentare un volano fondamentale per lo sviluppo del territorio. «La mia elezione ha detto Acampora arriva in un momento fondamentale, di cambiamento per l'Assonautica, che arriva al suo 50esimo anno di attività, l'obiettivo che ci poniamo è quello di portare l'Associazione ad essere il vero braccio operativo di tutto il sistema camerale nazionale e delle Assonautiche locali».

Nel suo intervento Acampora ha concentrato l'attenzione sulla blue economy, ma anche sul comparto ittico, prendendo a riferimenti l'ultimo rapporto di studio sull'Economia del Mare, unico nel suo genere, promosso dalla camera di Commercio di Latina e Frosinone: «La numerosità delle imprese ha mostrato, negli ultimi cinque anni, una dinamica espansiva del +9,5%, contro un valore che non arriva al +1% per il totale dell'economia. Una forza imprenditoriale, quindi, che rappresenta un volano per la produzione economica, con il valore aggiunto prodotto dalla blue economy arrivato, prima della crisi pandemica, a circa 46,7 miliardi di euro, pari al 3,0% del totale economia». Tra gli obiettivi: l'unitarietà e la collaborazione tra la rete delle Assonautiche locali, il rilancio della portualità turistica, al sostegno dello sviluppo del turismo sportivo, il rilancio di una politica di sviluppo culturale nel Mediterraneo. «Il mio impegno sarà orientato allo sviluppo di queste tematiche con una Presidenza improntata all'equilibrio, all'innovazione e al cambiamento sia da un punto di vista strettamente finanziario che associativo, per una nuova stagione di pacificazione e rilancio».

Francesca Balestrieri

Ultimo aggiornamento: 08:59

