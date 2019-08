Latina, fermato per l'identificazione reagisce con violenza e picchia i poliziotti: arrestato

E' stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e violenza privata. Un cittadino nigeriano di 27 anni è finito in manette dopo aver dato in escandescenza e aver aggredito i poliziotti che cercavano di fermarlo e identificarlo. Gli agenti della volante sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri in via San Carlo da Sezze, dove l'uomo aveva cercato di avvicinare una ragazza per consocerla ma al suo rifiuto aveva cominciato ad essere insistente e a seguirla. Alla vista degli agenti di polizia, ha però iniziato a dimenarsi e per bloccarlo, dopo diversi tentativi, è stato necessario l'utilizzo di uno spray urticante in dotazione alle forze dell'ordine.

Una volta portato in Questura, durante le operazioni di fotosegnalamento, ha reagito con maggiore violenza e ha picchiato gli operatori di polizia.





