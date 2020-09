Latina, estorsione con metodo mafioso e riciclaggio: 11 misure cautelari e quattro società sequestrate

Ultimo aggiornamento: 10:19

Undici misure cautelari e quattro società sequestrate, attive nella commercializzazione del vetro. E' l'esito di un'operazione condotta dalla squadra mobile di Latina e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma. I reati ipotizzati a carico degli indagati sono reati fiscali e tributaria ma anche estorsione aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, falso, corruzione, riciclaggio, accesso abusivo al sistema informatico, rilevazioni di segreto d'ufficio, favoreggiamento reale, turbativa d'asta, sequestro di persona, detenzione e porto d'armi da fuoco. Gli indagati, in prevalenza imprenditori della provincia di Latina e altri di orgini campane, gestivano le proprie attività realizzando profitti illeciti derivanti dall'acquisizione di asset distratti da società commerciali in dissesto, dalla turbativa di procedimenti di esecuzione e da attività di riciclaggio di proventi illeciti. Le attività di intercettazione hanno permesso di accertare anche il coinvolgimento di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, che si adoperavano per acquisire informazioni coperte da segreto d'ufficio e strumentali a schermare le imprese criminali da eventuali indagini di polizia giudiziaria. Le indagini hanno poi verificato la capacità degli imprenditori di relazionarsi con appartenenti al mondo della criminalità organizzata, "utilizzati" all'occorrenza per risolvere eventuali contrasti con altri imprenditori, grazie alla forza di intimidazione derivante dall'appartenenza a clan criminali che operano sul territorio di Latina. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di un incontro convocato alle 11 presso la Procura di Roma.