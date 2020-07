Beni intestati a prestanome, maxi sequestro dell'antimafia a imprenditore

Aveva beni per 4 milioni di euro, divisi tra quattro società, conti correnti, un immobile, 29 automezzi e uno yacht. Un patrimonio costruito illecitatemente e sequestrato oggi dai militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Latina a un imprenditore di 46 anni.

E' un uomo di 46 anni, noto alle forze dell'ordine, da tempo residente in provincia ma del quale non vengono fornite le generalità. Il sequestro è stato disposto dalla Procura della Repubblica presso la Direzione distrettuale antimafia di Roma. Il sequestro riguarda in particolare imprese commerciali operanti nel settore del commercio e del noleggio di autovetture.

L'attività investigativa, mediante il tracciamento dei flussi, ha consentito di accertare il finanziamento di aziende operanti in territorio lombardo e pontino, fittiziamente intestate a soggetti terzi i e nelle quali erano fatti confluire i beni

Vedi anche > Frode fiscale da 8 milioni, arrestati tre consulenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA