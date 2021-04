Un uomo è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto su via Piccarello, a Latina. Era alla guida di un furgone che per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine è uscito di strada autonomamente.

Il conducente è stato soccorso dal personale dell'Ares 118 e portato in ospedale in codice rosso, il più grave.

