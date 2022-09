Vasto, schianto in motorino: gravi due ragazzi di 17 anni

Un altro grave incidente sulle strade vastesi, due giovanissimi rimasti feriti in modo serio. È accaduto ieri, poco prima delle 16 nel trafficato incrocio tra via Ciccarone e corso Europa. Uno scooter, Zip Piaggio, che viaggiava con due quindicenni sulla sella si è scontrato frontalmente con una Suzuki Jimny. Violentissimo l'impatto con la due ruote distrutta e il fuoristrada danneggiato. Ad avere la peggio sono stati i due giovani che sono rimasti a terra, entrambi hanno riportato diversi traumi tra cui fratture scomposte del femore.



I ragazzi sono stati soccorsi dai passanti, sul posto sono poi arrivate due ambulanze del 118, i vigili urbani e i carabinieri di Vasto. A preoccupare maggiormente i medici del 118 sono state le condizioni del 15enne che viaggiava dietro (D.C.N.), rimasto comunque cosciente; oltre alla grave frattura a una gamba, accusava un forte dolore all'addome. Per soccorrerlo è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza dall'Aquila che è atterrata all'interno del vicino campo comunale Ezio Pepe per poi ripartire alla volta dell'ospedale clinicizzato Santissima Annunziata di Chieti.

Il conducente del ciclomotore (D.B.V.), trasportato al nosocomio vastese. Rimasto illeso l'autista del fuoristrada, un residente di Furci classe 1976 (A.A.G.). I due mezzi sono stati posti sotto sequestro. La polizia locale vastese visionerà le immagini registrate dalle videocamere all'incrocio per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e per accertare responsabilità. La strada a quell'ora è molto trafficata e da tempo i residenti lamentano l'eccessiva velocità con la quale viaggiano non solo le auto, ma anche i giovani a bordo degli scooter.