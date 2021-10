Martedì 26 Ottobre 2021, 19:24 - Ultimo aggiornamento: 19:25

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa sera - 26 ottobre - in via Isonzo a Latina, all'altezza del "Tecariba". Lo scontro è avvenuto tra un'automobile e una moto e i feriti - tra i 18 e i 23 anni - sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" dal personale dell'Ares 118.

Due di loro sono in condizioni gravi. Rilievi in corso da parte della polizia locale, la strada al momento è interrotta.