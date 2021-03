Grave incidente stradale alle porte di Priverno, quattro i feriti

Grave incidente questa mattina alle porte di Priverno, sono state coinvolte due auto e un furgone. Il bilancio è di quattro feriti, sono stati tutti trasportati all'ospedale di Terracina. L'incidente si è verificato sulla vecchia statale 156 dei Monti Lepini, all'altezza dell'incrocio della statale "Carpinetana" che conduce a Maenza e Roccagorga, quando in una carambola tre mezzi si sono scontrati, ad avere la peggio sono stati gli occupanti di una Fiat Panda e di una Ford Escort, rimasti feriti, mentre illese o con qualche contusione le persone che erano all'interno di un furgone.

I soccorsi sono stati immediati, sono intervenute le ambulanze del 118 e l'automedica di stanza a Priverno, i cui equipaggi hanno provveduto ad assistere prima i feriti e poi a trasportarli al Fiorini. Sul luogo dell'incidente si è recata anche una pattuglia dei carabinieri di Priverno, guidati dal vicecomandante, il maresciallo capo Andrea Rossi, per ricostruire la dinamica dell'incidente ed accertare le responsabilità. La ex "156" e l'imbocco al bivio della "Carpinetana" sono stati traffico automobilistico per consentire i soccorsi e i rilievi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA