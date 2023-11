Doppio incidente, gravi un motociclista e un ciclista di 16 anni

Domenica per le due ruote con un doppio incidente stradale in Val di Sangro dove nei distinti episodi sono rimasti feriti un motociclista minorenne e un ciclista, entrambi con conseguenze serie e ricoverati in codice rosso all’ospedale di Pescara. Sono stati bruttissimi incidenti, ma le due vittime non sono fortunatamente in pericolo di vita.

Il primo è avvenuto in piena notte, alle 2.15 ad Atessa, in via don Luciano Cicchitti, quando un ragazzo di 16 anni, atessano, ha improvvisamente perso il controllo dello scooter che stava guidando cadendo rovinosamente a terra e finendo in una cunetta, dopo aver scavalcato il cordolo stradale in cemento. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Atessa e i sanitari del 118 per le prime cure. Dai primi accertamenti sembrerebbe che il ragazzo abbia fatto tutto solo mentre tornava a casa a ora tardissima, dopo la serata trascorsa con amici. Nessun altro mezzo infatti era presente sul luogo dell’incidente e nessuno ha assistito alla scena.

Dopo i primi controlli medici a bordo dell’ambulanza il ragazzo è stato trasportato all’ospedale pescarese in codice rosso; è malmesso, ma i medici sono certi di riuscire a salvarlo.

Nella rovinosa caduta dal ciclomotore ha riportato escoriazioni, vari traumi e sospetta frattura al ginocchio. Sulla dinamica dell’incidente i carabinieri stanno ancora facendo riscontri investigativi.

Cinque ore dopo, alle 7,21, quando il sole era già spuntato, un secondo incidente veniva segnalato a Bomba dove un ciclista era a terra ferito in via Lago a Bomba. Il ciclista D.S.M., 54 anni, residente del posto, stava percorrendo la ripida discesa che da Bomba porta al sottostante lago; di colpo ha perso anche lui il controllo della bici ed è caduto pesantemente a terra battendo la testa sul ciglio stradale. L’uomo, nonostante indossasse il casco, si è procurato una grave ferita alla testa tanto che il personale del 118 ha deciso di farlo trasferire in elisoccorso sempre all’ospedale di Pescara, dove i medici hanno effettuato accertamenti più approfonditi sul suo stato di salute per il duro trauma cranico riportato. Al momento dell’incidente il ciclista è apparso cosciente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bomba. Entrambi gli interventi sono stati coordinati dal capitano Alfonso Venturi.