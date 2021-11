Latina, ecco chi sono i nuovi assessori della Giunta Coletta: età, curriculum, deleghe

Scopriamo chi sono i nuovi assessori della Giunta di Latina varata ieri dal sindaco Damiano Coletta attraverso le schede biografiche diffuse dal Comune



Francesca Pierleoni

Vice Sindaco, Assessora al Welfare

Classe 1982, esperta di cooperazione sociale e da sempre impegnata nella progettazione e nel coordinamento di attività nell’ambito sociale e formativo. Specializzata in progettazione per enti pubblici integrata con associazioni e organizzazioni locali nell’ambito del terzo settore ed esperta nelle politiche attive del lavoro, collabora da molto tempo con enti formativi per l’organizzazione di corsi di formazione per disoccupati e nell’accompagnamento alla creazione d’impresa. È Consigliera supplente di parità per la Provincia di Latina ed ha svolto più funzioni di rappresentanza a livello locale, regionale e nazionale.

APPROFONDIMENTI VIDEO Latina, Coletta ha presentato la nuova giunta LA PRESENTAZIONE Latina, varata la Giunta. Coletta: «Porta aperta al... LATINA PAY Giunta Coletta, l'applauso di Lbc, il no di Fratelli...



Dario Bellini

Assessore a Verde Pubblico, Servizio di Igiene Urbana, Mobilità, Trasporti, Patrimonio

Classe 1971, di professione regista, montatore e videomaker, è stato per anni molto attivo sul fronte della mobilità sostenibile anche attraverso l’associazione “Latina in bicicletta”, da lui ideata e fondata. Nel 2016 è stato eletto Consigliere comunale nella lista di Latina Bene Comune e fino al giugno 2020 è stato Capogruppo consiliare e Presidente della Commissione Ambiente. Nel giugno 2020 è stato nominato Assessore all’Ambiente, alle Politiche Energetiche e ai Trasporti.







Adriana Calì



Assessora a Transizione Ecologica, Ambiente, Politiche Energetiche, Ufficio Europa, Marina

Laureata in Scienze Naturali presso l’Università di Roma La Sapienza, dopo anni nella ricerca in ambito ambientale è stata assunta, nel 2003, da Lazio Innova SpA. Da circa un anno è entrata a far parte dello staff del Lazio Open Innovation Center di Zagarolo (hub regionale dedicato all’open innovation). Specializzata nella progettazione europea e in generale nel project management, si è occupata in particolare di “Comunicazione sull’Europa e Fondi europei”, collaborando sia con la Rappresentanza in Italia della Commissione che con il Parlamento europeo.



Pietro Caschera

Assessore a Lavori Pubblici, Manutenzioni, Viabilità, Decoro

Classe 1977, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Camerino, avvocato specializzato in diritto Civile, diritto del Lavoro, Tributario e Fallimentare. Tra il 2006 e il 2007 è stato Assessore all’Urbanistica del Comune di Velletri e dal 2015 è Componente dell’Organismo di Vigilanza dell’ATER di Latina.



Simona Lepori



Assessora a Attività Produttive, Politiche per il Lavoro, Turismo, Personale e Toponomastica

Imprenditrice, classe 1969, laureata in Economia e Commercio, ha una vasta esperienza maturata nel settore turistico alberghiero, finanziario e commerciale. Tra il 2019 e il 2020 è stata Vice Presidente FIPE Confcommercio Latina-Frosinone. Nel febbraio 2020 è entrata a far parte della Giunta comunale di Latina con l’incarico di Assessora alle Attività Produttive. Dal marzo 2021 fino a fine consiliatura le è stata assegnata anche la delega al Turismo.



Massimo Mellacina



Assessore a Bilancio e Tributi

Laureato in Economia e Commercio, 60 anni, dottore commercialista, svolge prevalentemente attività di consulenza fiscale e societaria per piccole e medie imprese. È stato presidente dell’Ordine dei commercialisti dal 2001 al 2007 e Consigliere Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dal 2008 al 2012. Dal settembre 2021 è stato nominato dal Ministero della Giustizia Commissario straordinario dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Caserta.





Laura Pazienti



Assessora a Pubblica Istruzione, Politiche Culturali, Servizi Demografici, Statistici ed Elettorali

Dirigente scolastica dell’Istituto Galilei-Sani con una lunga esperienza nel settore della scuola, nel 2019 viene distaccata presso il Ministero dell’Istruzione, entrando dapprima nello staff del Ministro in qualità di tecnico e successivamente nell’Unità di Missione per la stesura del PNRR per il Ministero dell’Istruzione. A seguito di quest’ultimo incarico, mantiene i rapporti con la Commissione Europea fino all’approvazione definitiva del Piano di Resilienza, di cui cura la stesura delle singole schede. È attualmente Dirigente Tecnico con funzioni tecnico-ispettive del Dipartimento per l’Istruzione e la Formazione presso il Ministero dell’Istruzione.