Latina, arriva la cassetta postale per imbucare le letterine a Babbo Natale

La lettera a Babbo Natale: un "must" delle feste ed per i bambini, un pensiero a cui dedicare la massima cura ed attenzione: da essa dipenderà, infatti, la realizzazione dei propri desideri.Dove imbucarla però? A questo ci ha pensato Poste Italiane, che in Piazzale dei Bonificatori a Latina ha allestito oggi una speciale cassetta: non ci si può sbagliare, si riconosce dalla decorazione con l’immagine di Babbo Natale."Tutte le letterine impostate - fa sapere la società - verranno raccolte dai “Postini di Babbo Natale” che le indirizzeranno al Polo Nord, dove l’arzillo vecchietto giramondo provvederà ad indirizzare a tutti una risposta personalizzata". Ogni anno partono circa 130mila letterine a Babbo Natale e tutte ricevono risposta.La speciale cassetta è stata inaugurata con un piccolo evento con un centinaio di alunni dell’Istituto “Torquato Tasso” di Latina, che hanno letto e imbucato le loro lettere.Chi imbucherà la letterina, oltre alla risposta, riceverà anche stickers a tema e il distintivo di “amico di Babbo Natale” da applicare a caldo sui vestiti. Ci saranno anche le istruzioni per un gioco online da smartphone, nel quale i bambini saranno invitati dalla renna Matilda, la migliore amica di Babbo Natale, ad una "missione": salvare gli animali in via d’estinzione.