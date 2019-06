Latina, aggredisce un medico e un'infermiera al pronto soccorso: denunciato

Minaccia a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento. Un 41enne di origini somale è stato denunciato ieri sera, 7 giugno, dai carabinieri della sezione radiomobile per aver aggredito un medito di turno e un'infermiera in servizio al pronto soccorso dell'ospedale Goretti di Latina. Nella tarda serata i militari hanno ricevuto una segnalazione dal nosocomio per la presenza di un uomo che aveva dato in escandescenze. Il 41enne, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha picchiato il medico provocandogli la rottura degli occhiali da vista, poi si è scagliato anche contro l'infermiera e ha infine danneggiato il monitor del defibrillatore.





