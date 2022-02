Latina, commozione per la morte di Massimo Ferrari, una vita dedicata all'impegno sociale e alla politica

Latina Bene Comune e la comunità di Latina Scalo sono in lutto per la scomparsa prematura di Massimo Ferrari (nella foto). Sessantadue anni (ne avrebbe compiuti 63 il prossimo 27 giugno), in pensione da poco più di un anno, aveva lavorato alla Cirio, in Bristol e in Corden Pharma, lascia la moglie Anna Maria e il figlio Simone. Appassionato di politica, alle ultime amministrative si era candidato nella lista di Lbc, il movimento di cui il sindaco è presidente. Massimo Ferrari è deceduto ieri mattina in ospedale a quanto sembra per la ricaduta di un malore che, mentre la campagna elettorale era nel suo periodo più acuto, lo aveva colpito e portato improvvisamente nella terapia intensiva del Goretti. Poi Ferrari si era lentamente ripreso ed aveva di recente intrapreso anche la riabilitazione.

Il peggio sembrava passato, poi di nuovo la malattia che lo aveva riportato in ospedale da qualche giorno. Era molto conosciuto a Latina Scalo per la sua fervente attività civica e politica. Attivo anche dal punto di vista culturale grazie alla associazione intitolata alla figlia Stefania Ferrari, perduta giovanissima in un incidente stradale anni fa, aveva ideato il festival Latina scalo in corto.

«Massimo era il senso del bene comune, nel percorso e nella esperienza del movimento ha sempre dimostrato generosità e senso di comunità - ha detto il sindaco, Damiano Coletta - sempre in punta di piedi, anche nelle varie iniziative organizzate in particolare a Latina Scalo. È una perdita importante per tutti e alla famiglia esprimiamo profondo cordoglio e vicinanza». «È stato un collaboratore preziosissimo - ha detto Elettra Ortu La Barbera, segretaria di Lbc - Un civico puro, insostituibile. Ha sempre agito in maniera disinteressata, aiutando in prima persona e usando quella dialettica positiva che lo caratterizzava». I funerali si terranno domani alle 15 nella parrocchia di San Giuseppe a Latina Scalo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA