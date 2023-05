Sedicenne rapita e violentata sulla minicar, caccia all'uomo a Latina Scalo nell'area dell'ex Zuccherificio

E' caccia all'uomo a Latina Scalo. Da mercoledì mattina all'alba, quando la sedicenne che era stata rapita la sera prima è stata ritrovata, la polizia sta scandagliando tutta la zona intorno alla stazione del capoluogo pontino per catturare il violentatore. E' una storia sconvolgente quella che ha subito la sedicenne: aggredita con il fidanzato, rapita, sequestrata per una notte, abusata. Per questo gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Latina hanno fretta e non rivelano alcun particolare su questa vicenda.

Latina, rapita e stuprata sulla sua minicar: sedicenne si era appartata con il fidanzato, che è stato picchiato

Quello che sappiamo



La prima cosa da dire è che sia la ragazzina sia il ragazzino che era con lei sono stati dimessi dall'ospedale Santa Maria Goretti e sono tornati a casa. Sono entrambi, comprensibilmente, scioccati e le famiglie hanno alzato un muro intorno a loro. La comunità di Latina Scalo, il quartiere da 20 mila abitanti tra Latina e i Monti Lepini, è rimasta sconvolta dalla notizia e tutti si chiedono come sia potuto accadere. Quanto alle indagini il violentatore potrebbe essere un senza fissa dimora dell'est Europa. Si parla con insistenza anche di un riconoscimento fotografico, ma la Questura non conferma la notizia. Non viene confermato neppure il luogo dove è avvenuta l'aggressione e quello dove la ragazza è stata trovata all'alba di giovedì. Ma molti indizi portano all'area dell'ex Zuccerificio, il grande complesso industriale diventato alla fine del secolo scorso un Centro intermodale di proprieta del Comune e poi dopo il fallimento della società di gestione rimasto in totale abbandono. E' lì che si sarebbe consumata lain uno dei capannoni non lontano dalla ferrovia e dallo scalo ferroviario di Latina.

Terni, "violentata davanti al supermercato": la 14enne sarà sentita dal gip in modalità protetta

Le indagini

Gli investigatori della Mobile, guidati dal vicequestore Mattia Falso sono mobilitati in forze. L'altra notte hanno scandagliato la zona metro su metro. Poi all'alba sono riusciti a individuare la ragazza, a raggiungerla e a portarla in ospedale. Ora sperano di completare il lavoro e assicurare alla giustizia il sequestratore. La Procura di Latina nel frattempo ha aperto una inchiesta.