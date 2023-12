Rapì e violentò una ragazzina a Latina all'ex Intermodale: condannato a 9 anni

E' stato condannato a nove anni e quattro mesi Dragos Daniel Marcu, il trentenne protagonista del rapimento di una ragazzina. Il processo si è svolto con rito abbreviato davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario. L'uomo era ccusato di violenza sessuale e sequestro di persona ai danni di una ragazzina di sedici anni che il 3 marzo scorso era entrata nell'area dell'ex Ibtermodale a Latina Scalo con un coetaneo. Dopo una lite l'uomo l'aveva costretta a salure sulla sua microcar e l'aveva portata con sé. La ragazza era stata ritrovata all'alba in stato di choc. Marcu invece era stato ritrovato dalla polizia dopo tre giorni di ricerche in un altro sito abbandonato a Latina Scalo dell'ex Mistral. Il pm Valerio De Luca aveva chiesto una condanna a 8 anni.

