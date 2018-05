La doppia e forse tripla vita dell'avvocato: trovata droga, passamontagna e 12 chili di monete

di Vittorio Buongiorno

I carabinieri l'hanno arrestato nella notte della movida, nel cuore di Latina, mentre spacciava una dose di cocaina, ma poi, le perquisizioni hanno portato alla luce particolari sconcertanti sulla doppia e forse tripla vita dell'avvocato. Il progessionista, Ugo Pernigotti, 52 anni, dovrà provare a spiegare ai carabinieri, al pm Valerio De Luca e al gip Castriota perché in due studi professionali e in una pertinenza di un palazzo di piazza Roma sono stati trovati circa 150 grammi di cocaina (oltre al materiale necessario per il confezionamento, dal bilancinjo alle bustine, identiche a quelle trovate sabato notte con le 27 dosi di droga nascoste nell'androne dello storico palazzo del centro), ma anche pacchetti di sigarette in grande quantità che sembrano provento di furto.



I militari nel corso delle perquisizioni nell'abitazione, nello studio legale dove esercita e in un secondo immobile che ha affittato ad un altro studio legale nello stesso palazzo di piazza Roma - come ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri di Latina, colonnello Gabriele Vitagliano - sono stati anche trovati soldi (2.500 euro in banconote) e poi 12 chili di monete da un euro e attrezzature usate abitalmente dai ladri: uno jammer per ostacolare le comunicazioni dei cellulari (ma anche per impedire agli allarmi di slot machine e rivendite automatiche di sigarette di far partire la comunicazione al momento del furto), passamontagna e guanti di quelli usati dai ladri. Da dove arriva questa merce e questa attrezzatura? E poi dove si riforniva di droga? L'avvocato nascondeva tutto ciò parte nello studio legale, parte nella cantina del palazzo, e parte in un secondo studio a cui aveva accesso, il tutto a due passi dalla zona della movida dove tra l'altro, lo stesso professionista, gestisce anche un bar.



Quanto alla cocaina, ora nel capoluogo tremano in parecchi. I carabinieri tenevano d'occhio il professionista da tempo per quel suo curioso andirivieni notturno e non è chiaro quante persone i militari abbiano visto durante gli appostamenti comprare dosi di droga in piazza Roma.

Luned├Č 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA