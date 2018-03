Itri, incendio in un'abitazione distrugge elettrodomestici e varie suppellettili

di Sandro Gionti

I vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte sono intervenuti stamane verso le 9 a Itri per un incendio che si è sviluppato in un appartamento in via Cesare Pavese. Le fiamme, di probabile origine accidentale, hanno interessato elettrodomestici in cucina e altre suppellettili nello stesso locale e in altri ambienti della casa. E’ stata laboriosa l’operazione di spegnimento del rogo da parte dei vigili del fuoco, che hanno impedito che le fiamme si estendessero pericolosamente anche ad altri locali.



Al momento dell’incendio non c’era fortunatamente nessuno nell’abitazione. I vigili del fuoco hanno effettuato un accurato controllo dello scenario per cercare di stabilite le cause dell’incendio. Si esclude, al momento, l’ipotesi dolosa. I danni sono, comunque, notevoli.

Venerdì 30 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA