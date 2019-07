Iscrizione effettuata, Basket Scauri ancora in serie B

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Obiettivo centrato, dopo settimane di grande impegno, vissute tra speranze, incertezze e rischio di sparire dal circuito cestistico. Il Basket Scauri si è iscritto al campionato di serie B. Soddisfatti i dirigenti biancazzurri ed il gruppo di sostenitori, che hanno viaggiato insieme, nell’ultimo mese, verso un’unica direzione, per consentire ai delfini di disputare la 19^ stagione nel torneo nazionale, proprio nell’anno in cui ricorre il 70° del movimento cittadino.«Ci siamo iscritti. È stata dura, ma ce l’abbiamo fatta!», è il commento del presidente della società Roberto Di Cola. Stasera il suo annuncio ha riempito di gioia la tifoseria e gli scauresi residenti in varie parti d’Italia ed all’estero, da giorni col fiato sospeso. Decisivo è risultato l’impegno sinergico della dirigenza, degli sportivi e di alcuni imprenditori locali.L’attenzione è rivolta ora alle prossime scadenze: il versamento della seconda rata federale (previsto entro il 31 luglio), la designazione dello staff tecnico, la composizione della squadra (con prevalente presenza di under) e la copertura del debito pregresso di circa 60 mila euro (entro la prima decade di agosto). Vanno avanti, infatti, tutte le iniziative varate per contribuire a risolvere i problemi finanziari del club pontino. Fondamentali restano, per la prosecuzione dell’avventura in serie B, l’apporto promesso da alcune imprese, la campagna di sostegno promossa il 13 giugno scorso dagli sportivi locali, l’iniziativa “Un ombrellone per il Basket Scauri”, condivisa con gli operatori turistici ed in agenda ai primi di agosto. Generosa e commovente la risposta di vari supporter, che nelle ultime 48 ore hanno effettuato bonifici a favore del club biancazzurro. Qualcuno ha scritto: “Lo Scauri non poteva finire”.