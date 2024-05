Venerdì 17 Maggio 2024, 17:26

Sono circa il 35% gli autisti del servizio di trasporto pubblico locale che hanno aderito allo sciopero indetto dalla Ugl Autoferro, anche se manca ancora la percentuale dei turni serali.

Lo sciopero infatti è iniziato questa mattina e terminerà solo domani. Per quanto riguarda il numero di corse invece, fermo restando che le fasce di garanzia sono state ovviamente coperte, la percentuale si attesta su uno stop del 10-12%.

Uno sciopero indetto settimane fa e per cui il sindacato non è stato convocato: «Siamo stupiti del fatto che nè l'azienda nè il Comune ci abbiano convocato per ascoltare le nostre ragioni», spiega il segretario Ugl di categoria Giuliano Errico.

«Dopo l’incontro in Prefettura non andato a buon fine, nessuno ci ha più contattato, eppure siamo stati chiari sulle nostre proposte. E non è tanto la mancanza di convocazione, è la prassi che ci stupisce perché di solito l’organizzazione che indice lo sciopero viene chiamata e ascoltata considerando poi che abbiamo sempre collaborato per cercare di arrivare alla soluzione dei problemi dei lavoratori», spiega Errico.

Ma quali sono i motivi dello sciopero? «Non possiamo basarci solo sugli impegni verbali di azienda e Comune in merito ai finanziamenti regionali che però di fatto ancora non sono arrivati. In questi anni troppi sono stati gli accordi sottoscritti e non rispettati. Non avendo dunque davanti fatti concreti, scioperiamo».