Mostra di Giuseppe Supino su “I Misteri del Santo Rosario” al Museo diocesano di Gaeta

I misteri del Santo Rosario costituiscono il tema della mostra personale di opere del maestro Giuseppe Supino, che sarà inaugurata domani, 18 maggio, alle 18 nelle sale del Museo Diocesano di piazza Cardinal De Vio a Gaeta. Quindici disegni a sanguigna illustrativi di momenti della vita di Cristo, contemplati nella pratica devozionale del Santo Rosario. Ogni disegno è impreziosito da particolari a rilievo, citazioni bibliche o didascalie sui dettagli messi in luce dal noto artista formiano, vincitore di numerosi premi e protagonista di importanti mostre in Italia e all’estero che hanno avuto la recensione, tra gli altri, di grandi maestri della pittura italiana come Giorgio De Chirico, Domenico Purificato, Giovanni Omiccioli, Franco Miele . All’inaugurazione della mostra, che resterà aperta fino al 26 maggio e potrà essere visitata dalle 16 alle 20, interverrà anche l’Arcivescovo di Gaeta Luigi Vari.

