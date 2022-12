"Io leggo perché", libri in dono per gli studenti del liceo Artistico di Latina

Il Liceo artistico Michelangelo Buonarroti di Latina ha partecipato all'iniziativa nazionale di promozione della lettura, “#Io leggo perché 2022”, organizzata dall'Associazione

Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura e dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Gli alunni hanno preso parte alla raccolta di libri recandosi nelle librerie Feltrinelli e Mondadori di Latina per chiedere una “donazione” di libri con l'obiettivo di procurare dei testi vicini alla

sensibilità dei ragazzi e arricchire così il patrimonio librario della biblioteca scolastica, luogo dove tutti ci siamo rifugiati, almeno una volta, ma soprattutto luogo fondamentale per accendere la passione della lettura.

Il fine dell’iniziativa è infatti quello di rendere i ragazzi sempre più partecipi del loro progetto di

crescita attraverso la lettura di testi e la promozione degli stessi a scuola. Dal 5 al 13 novembre, gli alunni del Liceo hanno inoltre partecipato al contest proposto dalla



partnership tra #Ioleggoperché e il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esponendo le loro opere grafico-fotografiche realizzate in gruppo o singolarmente dalle classi 3C, 4C e 4E sul tema “Il Libro e Lo Sport per un futuro più Inclusivo” sulla scalinata della Libreria Feltrinelli di Latina.

I lavori hanno mostrato in modo originale come attività fisica e intellettuale, corpo e immaginazione siano occasioni per aprirsi al mondo e costruire un futuro migliore, sempre più inclusivo e più vicino ai nostri giovani. Tutte le opere sono andate a costituire un fotolibro realizzato dai ragazzi sul tema proposto corredato da brevi didascalie per spiegare l'idea sviluppata graficamente e pubblicato sulla pagina Facebook dell’evento.

La "Scalata leggera" del Liceo Artistico Michelangelo Buonarroti si è conclusa con l'incontro con l'autore del romanzo "Inseguendo la Pantera", prof. Peppe Bettoliere, nel corso del quale sono stati letti, dai ragazzi stessi, dei brani scelti e a cui è seguito un animato dibattito sui movimenti studenteschi di oggi e di ieri.