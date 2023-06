Latina, scontro frontale in via Nettuno: morto il conducente di un furgone

Tragedia della strada in via Nettuno a Latina, a circa un chilometro dallo svincolo della Pontina in direzione Cisterna.

A scontrarsi frontalmente verso le ore 14.30 sono stati un camion Inevo e un furgoone Fiat Ducato, per cause ancora in fase di accertamento. Nulla da fare per il conducente del Ducato: è morto sul colpo. Coinvolta anche una terza auto, una Yundai con a bordo tre ragazzi rimasti feriti non in maniera grave.

Sul posto la Polizia stradale di Aprilia ha provveduto a chiudere la strada. Intervenuti anche i vigili del fuoco.