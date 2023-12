Latina, incidente tra auto e bus: piazzale Prampolini chiuso al traffico

Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, questa mattina una vecchia Nissan Micra guidata da un ventenne si è scontrata con un bus della CSC in piazzale Prampolini, poco prima dello stadio Domenico Francioni.

Tanto il conducente dell'auto che l'autista del mezzo di linea, diretto a borgo Sabotino e con a bordo solamente un'anziana, sono rimasti illesi.

Immediato l'intervento sul posto di una pattuglia della polizia locale, i cui agenti si sono occupati di effettuare i rilievi e di chiudere l'intero piazzale al traffico, visti i due mezzi incidentati al centro della carreggiata.