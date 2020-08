Incendio ad Aprilia, le fiamme minacciano la turbogas

Non c'è pace ad Aprilia: l'aria è di nuovo irrespirabile in periferia a causa di un incendio avvenuto ieri sera dopo le 22.00 a Campo di Carne. Il rogo ha interessato una vasta area vicino alla Turbogas, lambendo anche i pannelli fotovoltaici e la vetreria. Le fiamme si sono alzate verso il cielo, ed erano altissime, visibili anche dalla via Nettunense. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato fino a tardi.



