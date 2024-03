E' stato inaugurato a Terracina il sentiero natura “La Cattedrale di Camposoriano” del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi. Un percorso che si snoda in uno degli angoli più straordinari del Parco, uno dei Geositi più particolari del Lazio conosciuto in tutta Italia dove poter studiare e ammirare il fenomeno carsico. Tra la vegetazione svettano infatti gli “hum”, monoliti carsici che sono vere e proprie sculture lavorate dalla natura, e che vedono nella Rava di San Domenico, nota come Cattedrale, il simbolo indiscusso. Il sentiero che ora porta il suo nome è di percorrenza agevole, ad anello, di circa 400 metri, dedicato ad escursionisti non necessariamente esperti. Con il suo pavimento in battuto e 10 punti di sosta è fruibile da parte di parsone con difficoltà deambulatoria o con mobilità su sedia a rotelle, e poi fruizione con passeggini per bambini e ausili. Le persone non vedenti o con ridotta capacità visiva possono visitare il percorso in autonomia grazie alla presenza di un corrimano sull’intero percorso e a pannelli e cassetti tattili con scritte in Braille.

«Un sentiero unico che invito tutti a visitare, e che davvero è pensato e studiato perché tutti possano godere di questa esperienza che coinvolge tutti i sensi in questo straordinario angolo di natura che il nostro territorio ci regala.

Grazie al Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e a tutti quelli che hanno lavorato per questo progetto, che permette di valorizzare questo gioiello, e di farlo conoscere ancora meglio davvero a tutti», ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.

«Mi unisco ai ringraziamenti all’Ente Parco che ha realizzato questo sentiero in un luogo tanto caro all’intera comunità e conosciuto per le sue straordinarie peculiarità. Un ringraziamento ancora più sentito perché si tratta di un percorso inclusivo a contatto con la natura che consente un’ampia possibilità di fruizione alle persone non vedenti come alle persone con difficoltà alla deambulazione. Un altro splendido tassello che possiamo aggiungere all’offerta culturale e turistica della nostra Città», ha dichiarato l’Assessore al Turismo, alla Cultura e allo Sport Alessandra Feudi.