In difficoltà tra le onde, uomo salvato a Terracina

Era in evidente difficoltà e non riusciva a tornare a riva. È accaduto mercoledì, poco dopo le ore 12. L’allerta è arrivato alla sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina. «La segnalazione - spiegano dalla Guardia Costiera - riferiva la presenza di un uomo in mare in stato confusionale, proprio davanti al tratto più orientale del Lungomare Circe».

Una situazione particolarmente difficile viste le pessime condizioni meteo-marine, «caratterizzate da un vento teso da libeccio - chiarisce una nota dell’ufficio marittimo - e da un’onda frangente nell’area prossima alla spiaggia».

Immediatamente è stato attivato un intervento «che ha coinvolto le autorità locali e il battello GCB117 della Guardia Costiera, un mezzo veloce particolarmente adatto per operare in contesti con basso fondale e che richiedono manovre repentine».

La tempestività - raccontano dalla Guardia Costiera - è stata fondamentale per affrontare questa situazione e salvaguardare la vita dell’individuo in difficoltà, il quale ha rischiato anche l'ipotermia a causa della temperatura dell'acqua in questa fase di inizio primavera.

Nonostante le difficoltà per il mare mosso e le correnti, l'equipaggio del battello è riuscito ad avvicinarsi all'uomo in difficoltà. Le onde alte e il vento hanno reso l'operazione di salvataggio estremamente impegnativa, ma fortunatamente l'uomo è stato messo in salvo. La Guardia Costiera lo ha riportato a terra affidandolo alle cure dei sanitari del 118. L’uomo è stato portato poi in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

