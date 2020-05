In arrivo alla Top Volley Georgi Seganov palleggiatore della nazionale bulgara

Il regista della nazionale bulgara, Georgi Seganov, alla Top Volley Cisterna? Secondo i bene informati sarebbe cosa fatta e mancherebbe soltanto l’ufficializzazione dell’avvenuta firma del contratto.

L’atleta bulgaro, avrebbe preferito il progetto di Cisterna alle lusinghe di Ravenna che lo voleva in squadra.

Ventisette anni, un metro e 98, la scorsa stagione in forza alla Halbank di Ankara (Turchia), Seganov è il titolare della nazionale bulgara selezionata da Silvano Prandi. Ha giocato in Italia per due stagioni con Sora (2016-2018), prima di trasferirsi in Turchia.

Vedi anche »​ La Top Volley si rimette in movimento ingaggiato l'opposto laziale Giulio Sabbi

Se la notizia fosse confermata, la squadra in allestimento da parte dei dirigenti della Top Volley crescerebbe ulteriormente di livello in attesa che la trattativa con il martello Randazzo si concluda per andare a comporre un sestetto titolare di grandi ambizioni. Con una panchina di qualità come forse la Top non ha mai avuto nel tempo.

Quasi certa ormai anche la conferma del centrale Andrea Rossi il cui contratto era scaduto.

Attualmente la situazione è la seguente palleggiatori Sottile e Seganov (?); opposto Giulio Sabbi: schiacciatori Tillie, Randazzo(?) Cavuto; centrali: Krick, Szwarc, Rossi (?); libero Cavaccini. Mancano, se dovessero essere confermati i contratti in trattativa, un secondo opposto, un quarto schiacciatore e un secondo libero che probabilmente sarà ancora il giovane Andrea Rondoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA