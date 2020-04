La Top Volley si rimette in movimento ingaggiato l'opposto laziale Giulio Sabbi

Il mondo della pallavolo si rimette in movimento e il mercato della SuperLega, che si preannuncia al ribasso per la prossima stagione, comincia a far registrare i primi colpi ma anche le prime fughe verso altri lidi.

Anche la Top Volley Cisterna ha rotto gli indugi e dopo l’uscita di scena di due dei protagonisti della passata stagione, l’opposto francese Jean Patry che andrà a Milano a sostituire Abdel Aziz approdato a Trento e lo schiacciatore argentino Ezequiel Palacios diretto in Francia a Montpellier, annuncia l’ingaggio del nuovo opposto.

Torna dalla Cina Giulio Sabbi, 30 anni, laziale di Zagarolo, da tre anni in forza allo Shangai Jinse (a parte una parentesi nella fase finale del campionato di A2 del 2018/19 a Piacenza, poi promossa in Superlega).

«Tornare a giocare nella mia regione dopo quasi dieci anni è una cosa che mi rende particolarmente orgoglioso - ha commentato il nuovo opposto della Top - e poi voglio dare il mio contributo a una squadra storica della Superlega che merita di lottare per obiettivi sempre più ambiziosi»

L’atleta laziale ha firmato un contratto di due anni con la società del presidente Gianrio Falivene che commenta lingaggio con soddisfazione: “Giulio è uno di quei giocatori che abbiamo sempre seguito con grande interesse e siamo felici di averlo coinvolto - spiega - è un atleta di questa regione e siamo convinti di potergli dare la giusta spinta per inseguire il suo sogno olimpico».

“Siamo certi - aggiunge il vice presidente onorario Massimiliano Marini - sono certo che saprà esaltarsi insieme a noi che vogliamo una squadra competitiva, grintosa e che faccia divertire il nostro pubblico”.

Attualmente Giulio Sabbi è in quarantena come tutti, in casa dei suoceri a Treviso insieme alla piccola Greta e alla moglie Federica in attesa di un secondo figlio che arriverà in agosto.

“L’esperienza in Cina mi ha offerto nuove opportunità di crescita - commenta il nuovo opposto della Top Volley -

mi è piaciuto il progetto che mi è stato prospettato, c’è grande voglia di riscatto per una società che ha sempre dimostrato di essere testarda e di aver consolidato negli anni la sua presenza nel mondo della pallavolo italiana”.

“Fortuntamente qui a Treviso ho un giardino dove posso continuare ad allenarmi e lo sto facendo con determinazione in attesa di poter tornare pienamente in attività”.

