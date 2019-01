I residenti si uniscono, nasce il comitato di quartiere "R6" a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato costituito il comitato di quartiere "R/6" a Latina. Un gruppo di cittadini ha avviato l'iniziativa «per rappresentare presso le istituzioni gli interessi dei residenti e cooperare per una crescita di aggregazione sociale»Il comitato chiede la collaborazione degli altri cittadini «per una crescita della comunità in cui viviamo». La zona, che si trova lungo via Isonzo, ha problemi principalmente con le infrastrutture ma i promotori chiedono «idee, contenuti e informazioni che possano interessare il quartiere».L'intento è quello di «dare un contributo alle istituzioni, per un diverso modello di vivere e di fruire la vita del quartiere. Il Comitato è aperto a tutti senza distinzione di credo politico o etico-religioso»Per chi vuole contattare i promotori si possono contattare Giovanni Faticoni al numero 3285321481 o Massimo Purificato 3395979720. Sono disponibili anche il sito internet www.quartierer6.latina.it e l'indirizzo di posta elettronica info@quartierer6.latina.it