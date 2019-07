Giustizia, giura il nuovo procuratore capo Giuseppe De Falco. «Latina, una sfida difficile»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha prestato giuramento questa mattina nell’aula C al primo piano del Tribunale di Latina il nuovo procuratore capo Giuseppe De Falco alla presenza di alcuni autorevoli rappresentati della magistratura che hanno voluto presenziare alla cerimonia quali il Procuratore Generale di Roma Giovanni Salvi e il Presidente della Corte di Appello di Roma Luciano Panzani che nei loro interventi hanno parlato di un territorio difficile, messo sotto attacco dalla criminalità organizzata. Alla cerimonia hanno preso parte i vertici delle forze dell’ordine, il Prefetto Trio, i presidenti dell’Ordine degli avvocati Lauretti e della Camera Penale Oropallo, la squadra dei pubblici ministeri quasi al completo. Oltre naturalmente al presidente del Tribunale Caterina Chiaravalloti che ha fatto gli onori di casa e che con riferimento all'arrivo di De Falco a via Ezio ha detto: "l'uomo giusto al posto giusto".“Sono consapevole delle difficoltà di questa sfida - ha sottolineato De Falco - ma il mio è un servizio alla comunità e sono convinto che grazie alla squadra fortemente motivata della Procura possiamo fare del nostro meglio". De Falco ha inoltre sottolineato l'importanza del dialogo tra tutte le istituzioni, forze dell’ordine, Prefetto, organismo forensi. La cerimonia si è conclusa con un minuto di silenzio proposto dal presidente del Tribunale per ricordare il carabiniere Mario Cerciello Rega ucciso sabato a Roma.