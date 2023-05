Furgone finisce nel canale su Strada Sabotino: grave il conducente

È stato soccorso con una eliambulanza e trasferito in ospedale a Roma l'uomo rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi intorno all’ora di pranzo di oggi su Strada Sabotino, a Latina, nei pressi dell’incrocio davanti il distributore di benzina Tamoil, a due passi da Borgo Sabotino.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale il furgone guidato dall'uomo ha colpito una Volkswagen Golf che viaggiava nella sua stessa direzione, verso Borgo Piave, ma che aveva appena rallentato per curvare su via del Pantanello, una traversa situata sulla sinistra della strada.

Il furgone, un Fiat Doblò, ha così colpito lateralmente la Golf, finendo per schiantarsi nel canale che costeggia la carreggiata sul lato opposto.

Il conducente alla guida, ferito gravemente, è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, i quali lo hanno immediatamente affidato ai sanitari del 118 che, poco dopo, lo hanno trasportato in eliambulanza in ospedale a Roma. Fortunatamente meno gravi, invece, le conseguenze per il conducente della Golf.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale, impegnati ad effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.