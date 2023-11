Bmw finisce fuori strada sulla Migliara 48: morto un 21enne, un altro gravissimo in ospedale

Uno spaventoso incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Migliara 48, non lontano da Borgo San Donato, nel comune di Sabaudia. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, una Bmw Serie 1 con a bordo due giovani indiani è finita fuori strada, colpendo un albero nel canale che costeggia la carreggiata.

Inutili i soccorsi per il ragazzo alla guida, di appena 21 anni, mentre il suo giovane connazionale è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Santa Maria Goretti.

Sul posto, oltre ai carabinieri di Sabaudia per i rilievi, la polizia provinciale.