Coletta annuncia: «Sarò proclamato sindaco alle 18 in aula consiliare»

Damiano Coletta annuncia l'imminente proclamazione come sindaco di Latina: «Dopo tante fantasie, mistificazioni e falsità che in questi giorni sono state diffuse ad arte per destabilizzare i cittadini - scrive Coletta in un post - per fortuna ci sono le Istituzioni che garantiscono il funzionamento corretto della democrazia e che hanno tenuto la barra dritto in mezzo a questa tempesta di approssimazioni. La mia proclamazione a Sindaco ci sarà alle ore 18 di oggi pomeriggio in Aula Consiliare. È arrivato il momento di concentrarci sulle difficoltà che ci aspettano, sulle occasioni che dobbiamo cogliere, sulle opportunità che dobbiamo costruire. C’è un bilancio che ci aiuta, c’è il PNRR che ci regala opportunità se rispettiamo le scadenze. È arrivato - conclude Coletta - il momento della responsabilità, per tutte le forze politiche cittadine che vogliono dare un indirizzo chiaro e condiviso al futuro di Latina. Se c’è stato un momento delle divisioni, adesso è arrivato il momento dell’unità e della collaborazione».

La commissione elettorale è alle prese da due giorni con tutti i nodi emersi in questi giorni, anche su sollecitazione delle memorie depositate da "Latina nel Cuore" e dal M5S. I primi avevano chiesto un nuovo ballottaggio, mentre il M5S reclama l'elezione di Gianluca Bono in Consiglio comunale.