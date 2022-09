Giovedì 8 Settembre 2022, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 10:20

Potrebbe essere oggi il giorno decisivo per l'eventuale nuovo ballottaggio a Latina, oppure per la proclamazione del sindaco Damiano Coletta. Ieri la commissione elettorale ha proseguito i lavori di conteggio delle preferenze e oggi si dovrebbero concludere con le ultime tre liste. Un volta completato il quadro della situazione, con tutti i numeri, la commissione elettorale si rivolgerà probabilmente alla Prefettura descrivendo la particolare situazione che si è venuta a creare. In particolare si farà riferimento al caso del Movimento 5 Stelle che nel 2021 aveva superato lo sbarramento del 3%, cosa non avvenuta nelle nuove consultazione per una manciata di voti. Nel 2021 Coletta effettuò l'apparentamento con il M5S e Gianluca Bono entrò in Consiglio comunale, cosa che con questo nuovo scenario non potrebbe avvenire.



LE IPOTESI

A questo punto sarà determinante vedere cosa farà la Prefettura. Le ipotesi sono diverse: potrebbe rispondere alla commissione elettorale indicando la necessità di ripetere il ballottaggio oppure, al contrario, potrebbe chiarire la validità del ballottaggio già vinto da Coletta. Oppure, non è esclusa neppure questa ipotesi, la Prefettura potrebbe restare in silenzio e magari attivarsi chiedendo un parere al ministero dell'Interno o all'Avvocatura dello Stato.

Con un parere, nero su bianco, la matassa potrebbe essere sbrogliata in maniera più agevole. Il dato di fatto è che la Prefettura, nella convocazione del voto bis del 4 settembre, non ha previsto nessuna data per il ballottaggio che, in teoria, andrebbe svolto il 18 settembre, 14 giorni dopo il primo turno. Le domande sono tante: cosa deciderà oggi la commissione? Procederà con la proclamazione di Coletta? Fisserà un nuovo ballottaggio? O passerà la palla alla Prefettura con la sola validazione dei voti? E ancora bisognerà capire se il ballottaggio deve essere considerato un atto amministrativo autonomo e dunque salvo dall'annullamento del Tar, oppure una parte dell'iter che ha portato alla proclamazione degli eletti e dunque anch'esso automaticamente annullato.

VALIDAZIONE

Intanto, la commissione ieri ha proseguito il suo lavoro di esame dei dati ottenuti dai candidati e dalle liste. Fuori della porta, i rappresentanti delle liste, chiamati dentro di volta in volta al termine delle parti di lavoro svolte. Partiamo dalle certezze. Ieri sono stati verificati e validati i voti delle liste, con i seggi ottenuti in Consiglio comunale. Dati che confermano i conti iniziali. L'attribuzione definitiva dei seggi ne vede 6 per Fratelli d'Italia, 5 per la Lega, 3 per Forza Italia, 3 per Latina nel cuore, 1 per l'Udc nella coalizione di centrodestra, più il seggio del candidato sindaco, Vincenzo Zaccheo, per un totale di 19. Nella coalizione di Damiano Coletta, 5 seggi per Latina bene comune, 4 per il Pd, 2 per Per Latina 2032, 1 per Riguarda Latina, più il seggio di Coletta stesso, per un totale di 13. Infine, il seggio per la candidata sindaco non eletta, Annalisa Muzio.

Al termine di questa operazione, ha avviato la verifica dei voti di ciascun candidato consigliere, per la composizione del Consiglio. Nel primo pomeriggio, poi, il rinvio a oggi per concludere questa operazione, e per la proclamazione eventuale. Di fatto però, ieri i rappresentanti delle liste non avevano ancora ricevuto la validazione dei voti ottenuti da ciascun candidato sindaco su tutte e 116 sezioni, ma solo per le 22 tornate al voto il 4 settembre, segno di una valutazione ancora in corso.



I COMMENTI

Di diverso tono i commenti politici che si sono rincorsi ieri. Da un lato, quello di Coletta, la candidata consigliera comunale Valeria Campagna, ha osservato sul suo profilo Fb che, rispetto ai «messaggi di cittadini increduli davanti all'ennesimo tentativo di Zaccheo di impedire a Damiano Coletta di esercitare il suo ruolo di sindaco», osserva che «a questo loro accanimento noi rispondiamo con la pazienza e con il rispetto verso il lavoro della commissione elettorale e della Prefettura. Attendiamo l'esito del conteggio».

Più ampia la valutazione del vice segretario regionale di Fratelli d'Italia secondo cui «la Commissione ha la competenza di proclamare; una volta che lo avrà fatto, se deciderà che è Coletta, si vada tutti dal notaio a dimettersi, l'era Coletta è finita». In relazione all'ipotesi del ballottaggio, Tiero osserva come «la norma dice che chi prende più voti è proclamato eletto, ma qui non c'è un vincitore. Le memorie? Le ha fatte il rappresentante della lista di Zaccheo (Latina nel cuore, ndr), noi non siamo stati avvertiti, non ne eravamo i firmatari, ma poi le abbiamo condivise. Certo, se valesse il ballottaggio precedente, sarebbe un problema, visto che era apparentato Gianluca Bono, che oggi non risulta più eletto».

In merito a una possibile nuova elezione e alla candidatura a sindaco, con FdI primo partito della coalizione, osserva che «deve prevalere prima il bene della città con un programma condiviso, e su Latina saranno le segreterie nazionali a decidere».