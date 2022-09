Elezioni a Latina, anche il M5S deposita una memoria e chiede l'elezione di Gianluca Bono

Si complica ulteriormente la situazione al Comune di Latina dove è in corso la riunione della commissione elettorale per la proclamazione del nuovo sindaco.

Gianluca Bono (M5S) ha presentato stamattina una memoria chiedendo di essere proclamato consigliere comunale. Secondo i cinquestelle il movimento ha diritto di rientrare nella ripartizione dei seggi in quanto, avendo fatto l'apparentamento al ballottaggio, rientrano nella coalizione di Coletta e quindi non si dovrebbe applicare la soglia di sbarramento del 3% che non è stata raggiunta nel voto "bis".

La commissione oggi potrebbe proclamare sindaco Damiano Coletta oppure convocare un nuovo ballottaggio (come chiesto dal centrodestra) o ancora chiedere lumi al Tar o alla Prefettura per chiarire il da farsi.

I LAVORI

Ieri la commissione elettorale ha proseguito i lavori di conteggio delle preferenze e oggi si dovrebbero concludere con le ultime tre liste. Un volta completato il quadro della situazione, con tutti i numeri, la commissione elettorale si rivolgerà probabilmente alla Prefettura descrivendo la particolare situazione che si è venuta a creare. In particolare si farà riferimento al caso del Movimento 5 Stelle che nel 2021 aveva superato lo sbarramento del 3%, cosa non avvenuta nelle nuove consultazione per una manciata di voti. Nel 2021 Coletta effettuò l'apparentamento con il M5S e Gianluca Bono entrò in Consiglio comunale, cosa che con questo nuovo scenario non potrebbe avvenire.

LE IPOTESI

A questo punto sarà determinante vedere cosa farà la Prefettura. Le ipotesi sono diverse: potrebbe rispondere alla commissione elettorale indicando la necessità di ripetere il ballottaggio oppure, al contrario, potrebbe chiarire la validità del ballottaggio già vinto da Coletta. Oppure, non è esclusa neppure questa ipotesi, la Prefettura potrebbe restare in silenzio e magari attivarsi chiedendo un parere al ministero dell'Interno o all'Avvocatura dello Stato.

Con un parere, nero su bianco, la matassa potrebbe essere sbrogliata in maniera più agevole. Il dato di fatto è che la Prefettura, nella convocazione del voto bis del 4 settembre, non ha previsto nessuna data per il ballottaggio che, in teoria, andrebbe svolto il 18 settembre, 14 giorni dopo il primo turno. Le domande sono tante: cosa deciderà oggi la commissione? Procederà con la proclamazione di Coletta? Fisserà un nuovo ballottaggio? O passerà la palla alla Prefettura con la sola validazione dei voti? E ancora bisognerà capire se il ballottaggio deve essere considerato un atto amministrativo autonomo e dunque salvo dall'annullamento del Tar, oppure una parte dell'iter che ha portato alla proclamazione degli eletti e dunque anch'esso automaticamente annullato.

VALIDAZIONE

Intanto, la commissione ieri ha proseguito il suo lavoro di esame dei dati ottenuti dai candidati e dalle liste. L'attribuzione dei seggi ne vede 6 per Fratelli d'Italia, 5 per la Lega, 3 per Forza Italia, 3 per Latina nel cuore, 1 per l'Udc nella coalizione di centrodestra, più il seggio del candidato sindaco, Vincenzo Zaccheo, per un totale di 19. Nella coalizione di Damiano Coletta, 5 seggi per Latina bene comune, 4 per il Pd, 2 per Per Latina 2032, 1 per Riguarda Latina, più il seggio di Coletta stesso, per un totale di 13. Infine, il seggio per la candidata sindaco non eletta, Annalisa Muzio.

Ma, arrivati a questo punto, nulla può essere dato per certo.