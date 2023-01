Scuola, Einaudi e Mattei aprono di nuovo le porte: secondo open day

L’Einaudi e il Mattei di Latina aprono le porte alla città per il secondo open day degli istituti. Appuntamento domani per l’intera giornata: dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18, entrambe le scuole di piazza Aldo Manuzio e di via Don Torello saranno aperte al pubblico per illustrare i sette indirizzi scolastici professionali che fanno dei due plessi un polo all’avanguardia con un’offerta formativa unica in tutta la provincia di Latina.

Genitori e ragazzi potranno visitare i numerosi laboratori in dotazione alla scuola, la grande palestra e l’aula magna dove verranno presentati i percorsi formativi con contenuti, metodologie didattiche, organizzazione delle discipline e degli stage.

Gli indirizzi tra cui i ragazzi potranno scegliere sono: il Servizi Commerciali, storico indirizzo dell’Einaudi, grazie al quale gli studenti possono acquisire competenze professionali per la gestione dei processi amministrativo-contabili e commerciale, ma anche per quello della comunicazione, il marketing e la promozione d’immagine aziendale. Sempre all’Einaudi verranno illustrati anche i percorsi formativi che compongono l’importante Polo Sanitario che comprende: i Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale (con corsi diurni e serali) per potere sviluppare competenze scientifiche e tecniche correlate alla psicologia generale e applicata, alla legislazione e alla cultura medico-sanitaria; l’Ottico attraverso il quale, alla fine del percorso scolastico, gli studenti potranno ottenere competenze di ottica e oftalmica necessarie per lavorare in aziende e laboratori specializzati, oppure in negozi di ottica; l’Odontotecnico con il quale lo studente potrà lavorare presso studi dentistici o presso laboratori odontotecnici, oppure potrà decidere di proseguire gli studi per diventare ASO (Assistente di Studio Odontoiatrico), igienista dentale o odontoiatra.

Sempre domani, con gli stessi orari, porte aperte anche nella sede del Mattei per la presentazione di altri indirizzi professionali come Manutenzione e Assistenza Tecnica (con corsi diurni e serali) con qualifiche per potere effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria di diagnostica, riparazione e collaudo per impianti e apparati tecnici, anche marittimi. Sempre nell’ottica di rispondere alle nuove esigenze delle aziende del nostro territorio al Mattei è anche possibile intraprendere nuovi corsi come il Made in Italy, per potere acquisire una formazione nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti artigianali e/o industriali, ma anche per l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di tutti quei prodotti che fanno del Made in Italy il fiore all’occhiello della produzione manifatturiera del nostro Paese. L’altro nuovo indirizzo che verrà presentato al Mattei è quello per la Gestione delle Acque di Risanamento Ambientale che permette, al termine del corso di studio, di essere qualificati per diventare progettista di sistemi di gestione ambientale e per la sicurezza, tecnico per gli uffici delle Amministrazione Pubbliche, con compiti di controllo e di prevenzione ambientale, addetto alla gestione di reti e impianti idrici anche per aziende pubbliche di fornitura dell’acqua potabile.

L’ultimo Open Day dell’I.I.S. Einaudi-Mattei è in programma per domenica 22 gennaio, solo la mattina, dalle 10 alle 13.