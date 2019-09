Muore Salvatore Mannuzzu, politico del Pci e scrittore: aveva 89 anni

Si è spento questa mattina a 89 anni Salvatore Mannuzzu, scrittore nativo di Grosseto ma adottato a tutti gli effetti dalla sua amata Sardegna, a cui lascia un'inestimabile eredità intellettuale.

Era stato ricoverato in situazione di emergenza all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in seguito a un malore.

Mannuzzu ha pubblicato una decina di romanzi, tutti con la casa editrice Einaudi, tra cui «Le fate dell'inverno» e «Procedura», a cui si è poi ispirato il regista Antonello Grimaldi per il film «Un delitto impossibile».

Conosciuto per la sua attività letteraria, Mannuzzu è stato magistrato e deputato indipendente nelle liste del Pci per tre legislature consecutive, dal 1976 al 1987.

