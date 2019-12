Domani a Latina l'ordinazione a diacono del seminarista Alessandro Aloè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà ordinato domani, domenica 8 dicembre, dal vescovo Mariano Crociata , il seminarista Alessandro Aloè. Diverrà diacono transeunte dopo la cerimonia prevista alle 18, nella chiesa di Santa Rita a Latina, parrocchia di origine del seminarista.Alessandro Aloè, nato a Latina, ha 30 anni e lo scorso giugno ha terminato il ciclo di studi presso il seminario di Anagni, dove ha frequentato l’Istituto Leoniano conseguendo il baccellierato in Sacra Teologia. Ancora per quest’anno frequenterà il cosiddetto Anno pastorale, sempre al seminario di Anagni. Dopo l’ordinazione Alessandro Aloè sarà diacono transeunte, cioè per un periodo non definitivo.Monsignor Crociata ha sempre sottolineato questo momento ai giovani seminaristi prima dell’ordinazione, ricordando loro che il diaconato rimarrà una dimensione costitutiva del proprio essere credente e del proprio essere presbitero. Ecco perché sarà a tempo l’esercizio del diaconato, ma durerà per sempre l’identità diaconale anche dentro il ministero presbiterale futuro.Dopo l’ordinazione diaconale Alessandro Aloè continuerà a prestare servizio nella parrocchia di San Luca a Latina, dove attualmente è assegnato per il servizio pastorale.