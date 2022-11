A Narni Francesco Meschini ex dipendente della Regione e della Calce San Pellegrino diventa diacono. E' pronta la festa

NARNI - Francesco Meschini oggi pomeriggio, domenica 27 novembre, riceverà l'ordinazione a diacono permanente. La consacrazione avverrà alle 17,30 nella chiesa di Sant’Antonio di Padova a Narni scalo, per imposizione delle mani del vescovo di Terni-Narni-Amelia monsignor Francesco Antonio Soddu.

Francesco Meschini, originario di Corciano, ha 62 anni; è laureato in scienze geologiche. È sposato ed ha due figli. Ha lavorato come libero professionista e presso la Regione dell’Umbria, successivamente nella Società Calce San Pellegrino.

Da sempre è vissuto a Narni Scalo con i suoi genitori, una famiglia credente e praticante. Da giovanissimo è entrato a far parte della comunità ecclesiale, soprattutto nella parrocchia di Sant’Antonio di Padova a Narni Scalo. Il desiderio di vivere la sua vocazione lo ha portato a frequentare alcune realtà ecclesiali: il Gruppo Scout, la Comunità Tenda del Magnificat, i Cursillos e nel Cammino Neocatecumenale. La sua disponibilità a servire nella Chiesa lo ha portato ad accogliere incarichi, parrocchiali e diocesani, nella pastorale famigliare, per preparare le coppie di fidanzati al matrimonio e i genitori che chiedono il Battesimo per i propri figli.

Nel Duemila matura la consapevolezza di essere chiamato al diaconato e, grazie ad un costante discernimento e agli studi presso l’Istituto Teologico della Diocesi di Rieti, ha ricevuto negli anni i ministeri preparatori del lettorato e dell’accolitato.