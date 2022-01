Domenica a Formia la messa per l'ordinazione di un nuovo diacono

Ordinazione diaconale a Formia, domenica 23 gennaio alle 18 presso la chiesa dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista. L’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari presiederà la messa con rito di ordinazione per Andrei Chiosa.

Andrei è nato nel 1994 ed è originario della parrocchia dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista di Formia. Dopo la maturità conseguita presso l’Istituto tecnico economico “Gaetano Filangieri” di Formia, nel 2014 è entrato presso il seminario regionale di Anagni, il pontificio collegio Leoniano. Attualmente svolge un anno di servizio presso il Centro educativo diocesano “Regina Pacis” a Quarto (Napoli). Ha svolto servizio pastorale presso le parrocchie di San Pietro Apostolo di Fondi e San Luca Evangelista a Maranola di Formia. Attualmente svolge il servizio presso le parrocchie di San Giovanni Battista a Castelforte e dei Santi Cosma e Damiano nell’omonima città.

Andrei ha scelto come motto dell’ordinazione un versetto tratto dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo: «Come Cristo ha dato la sua vita per noi, così anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1 Gv 3, 16). L’evento sarà trasmesso in diretta sui media diocesani, in particolare sulla pagina Facebook Arcidiocesi di Gaeta e su Radio Civita InBlu (www.radiocivitainblu.it).