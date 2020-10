Il Doganella calcio non gioca: «Inaccettabile aspettare che ci sia un positivo per fermarci»

Avrebbero dovuto scendere in campo proprio in questi minuti di domenica 18 ottobre i ragazzi del Doganella Calcio, una compagine di calcio dilettantistico che milita nel girone H della prima categoria regionale, ma, per tutelare la propria salute in questo momento delicato, hanno scelto di disertare il match contro il Priverno.

«I ragazzi non prenderanno parte alla gara in programma - si legge nella nota redatta dagli stessi giocatori - siamo uniti nel pensare che non ci siano attualmente i presupposti per una sana domenica di sport. È evidente che qualcuno sta dimenticando che siamo dei dilettanti e che le priorità nella vita sono altre e le salute, magari, è una di queste. È inaccettabile pensare che per fermarci ci sia bisogno di almeno un positivo - prosegue la nota - come se, qualora si presenti una cosa del genere, non contagiasse altri elementi della squadra. Questo è un atteggiamento irrispettoso verso noi calciatori ma soprattutto verso la nostra passione. È una roulette russa a cui non prenderemo parte perché siamo coscienti che, in quel rettangolo verde, non può esistere alcuna forma di precauzione. Con queste righe - concludono i ragazzi del Doganella Calcio - non ci aspettiamo di smuovere le coscienze di chi sta dietro una scrivania ma di quegli allenatori, così attaccati ai propri ragazzi, che, stavolta più che mai, dovrebbero tutelarli e non fargli correre rischi inutili».

Ultimo aggiornamento: 11:46

