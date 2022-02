Covid Latina, bollettino di oggi 11 febbraio: 663 contagi, nuovi casi in calo per il quarto giorno

I nuovi casi di contagio al coronavirus sono in calo per il quarto giorno consecutivo. Il bollettino di oggi della Asl di Latina riporta 663 nuovi positivi, 113 meno di ieri. E' il quarto giorno di discesa della curva dei contagi: si è passati dai 1061 di martedì, agli 830 di mercoledì, ai 776 di ieri fino ai 663 di oggi. Considerando gli ultimi sette giorni (in cui ci sono stati 5481 nuovi positivi), c'è stato un calo del 36% rispetto alla settimana precedente (8615 casi complessivi) . Stando a questi numeri sembra ormai iniziata la fase discendente di questa quarta ondata. Ma attenzione, il virus può ancora fare danni: oggi sono segnalati due nuovi decessi e negli ultimi sette giorni le vittime sono state 18, quattro in più dei sette giorni precedenti. Anche i numeri dei ricoveri restano alti: il bollettino di oggi nel segnala 6 nelle ultime 24 ore. Negli ultimi sette giorni 42 persone hanno abuto necessità di essere ricoverate al Goretti (appena due in meno dei sette giorni precedenti).

Le città con più contagi restano Latina e Aprilia. Questa la mappa dei nuovi casi in provincia di Latina: