Covid in Ciociaria dodicesima vittima dall'inizio del nuovo anno: in risalita i ricoveri

Covid, salgono a 12 le vittime in Ciociaria dall'inizio del nuovo anno. Nel bollettino diramato dall'Asl in mattinata è stato comunicato il decesso di una 71enne di Pontecorvo. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 88 più due fuori provincia su 639 tamponi molecolari. I negativizzati sono stati 905. Crescono i roicoveri: i posti letto covid occupati nei raparti ordinari sono 52: sei in attesa di ricovero.

LE ALTRE VITTIME



Un uomo di 72 anni residente a Monte San Giovanni Campano (1 gennaio), un uomo di 81 anni residente a Fontechiari (3 gennaio), uomo di 84 anni residente a Torrice (4 gennaio), un uomo di 78 anni di Acuto (8 gennaio), un uomo di 81 anni di San Giovanni Incarico (11 gennaio), un uomo di 92 anni di Frosinone e una donna di 79 anni di Piglio (13 gennaio), una donna di 87 anni residente a Serrone



residente a Castro dei Volsci (15 gennaio),residente a Boville Ernica (14 gennaio) eresidente a Frosinone (17 gennaio).

DATI REGIONALI

Oggi nel Lazio su 2.113 tamponi molecolari e 7.585 tamponi antigenici per un totale di 9.698 tamponi, si registrano 909 nuovi casi positivi (+21), sono 5 i decessi (+1), sono 601 i ricoverati (-17), 27 le terapie intensive (-1) e +2.303 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,3%. I casi a roma città sono a quota 449.

Prosegue la diminuzione del totale dei casi su base settimanale -30% e l’incidenza scende a 135 ogni 100 mila abitanti: il valore rt in diminuzione a 0.81